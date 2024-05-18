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Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №10 - Харків (24718) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: ампула (9)
53,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (2)
66,28
Економія: -6,50 грн
59,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
62,80
Економія: -8,09 грн
54,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), ампула (5)
61,68
Економія: -7,05 грн
54,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
63,92
Економія: -8,74 грн
55,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4), ампула (3)
58,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
59,74
Економія: -10,09 грн
49,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
65,21
Економія: -10,03 грн
55,18 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
85,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
60,59
Економія: -5,43 грн
55,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
48,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -3,89 грн
60,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: ампула (5)
48,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1), ампула (5)
64,02
Економія: -8,71 грн
55,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (6)
58,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
61,59
Економія: -6,48 грн
55,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: ампула (5)
56,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: ампула (1)
65,70 грн