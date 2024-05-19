Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 10 мл, №10 - Львів (24717) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 85 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
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Львів, вул. Городоцька, 159
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, вул. Левицького Кості, 41
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Всього: ампула (9)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, вул. Кульпарківська, 35
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Львів, вул. Чернігівська, 6
Пульс
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Львів, вул. Окуневського, 3
Аптека копійка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67