Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 10 мл, №10 - Харків (24717) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б