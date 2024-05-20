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Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Одеса (56590) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
73,58
Економія: -10,75 грн
62,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
66,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -10,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
67,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
67,99
Економія: -9,97 грн
58,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
70,99
Економія: -12,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -16,48 грн
58,02 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
66,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -8,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -16,48 грн
58,02 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
70,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (3)
67,99
Економія: -9,97 грн
58,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
74,10
Економія: -2,22 грн
71,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: блістер (2)
54,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
67,99
Економія: -9,97 грн
58,02 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
66,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (2)
66,30 грн