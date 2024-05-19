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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАртишока екстракт-Здоров'яЦіни в аптеках

Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Львів (56590) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
56,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
67,50
Економія: -9,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
82,99
Економія: -24,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -31,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
67,99
Економія: -9,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -17,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -22,99 грн
58,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: капсули (40)
67,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -27,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -32,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -18,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -14,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -19,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: капсули (50)
86,99
Економія: -28,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -22,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -10,99 грн
58,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
73,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
77,52
Економія: -2,33 грн
75,19 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
70,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: капсули (30)
73,99
Економія: -15,99 грн
58,00 грн