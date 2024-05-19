Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Львів (56590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 58 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Руставелі Шота, 44
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Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
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Всього: капсули (50)
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Львів, вул. Яблонської Софії, 8
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Львів, вул. Хімічна, 5
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Замарстинівська, 122
Подорожник
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95