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Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Київ (56590) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -22,99 грн
58,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
63,75 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
81,90
Економія: -16,83 грн
65,07 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
83,30
Економія: -18,68 грн
64,62 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
90,60
Економія: -27,43 грн
63,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -10,99 грн
58,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
80,64
Економія: -2,42 грн
78,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
92,60
Економія: -27,71 грн
64,89 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (1)
92,60
Економія: -26,45 грн
66,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -16,50 грн
58,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: блістер (3)
77,52
Економія: -2,33 грн
75,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (3)
84,50
Економія: -26,50 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -25,99 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -14,50 грн
58,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
65,00
Економія: -5,20 грн
59,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
80,64
Економія: -2,42 грн
78,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
93,10
Економія: -28,13 грн
64,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -19,50 грн
58,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: капсули (40)
70,29
Економія: -10,28 грн
60,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
68,99
Економія: -10,99 грн
58,00 грн