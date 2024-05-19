Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Київ (56590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 170 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Біла ромашка
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: капсули (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1