Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Харків (56590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
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Всього: упаковка (2)
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Чугуїв, вул. Торгова, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Шевченкове, вул. Паркова, 17/9
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Аптека бам
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3