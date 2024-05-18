Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАртишока екстракт-Здоров'яЦіни в аптеках

Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Харків (56590) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -12,03 грн
57,96 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
65,50
Економія: -7,54 грн
57,96 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
69,99
Економія: -12,03 грн
57,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: капсули (30)
69,62
Економія: -7,69 грн
61,93 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -5,03 грн
57,96 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (4)
67,50
Економія: -9,54 грн
57,96 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3)
74,50
Економія: -16,54 грн
57,96 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -9,03 грн
57,96 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,54 грн
57,96 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (1)
53,85 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
68,99
Економія: -11,03 грн
57,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
53,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Шевченкове, вул. Паркова, 17/9
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: блістер (3)
58,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -14,54 грн
57,96 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: капсули (30)
62,50
Економія: -4,54 грн
57,96 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -14,54 грн
57,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
53,85 грн