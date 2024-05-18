Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (56590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
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Дніпро, пл. Старомостова, 1
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
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Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
В інших містах:
Подорожник
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Народна аптека
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г