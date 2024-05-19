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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАртишока екстракт-Здоров'яЦіни в аптеках

Артишока екстракт-Здоров'я капсули 300 мг блістер, №30 - Львів (114398) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
92,64
Економія: -6,13 грн
86,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
96,50
Економія: -14,19 грн
82,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -27,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -24,19 грн
82,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
95,58
Економія: -8,20 грн
87,38 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -11,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -31,19 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -20,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
119,99
Економія: -37,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -13,19 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -20,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -27,68 грн
82,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), блістер (2)
94,39
Економія: -10,48 грн
83,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
113,99
Економія: -31,68 грн
82,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
112,99
Економія: -30,68 грн
82,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4), блістер (1)
89,64
Економія: -3,39 грн
86,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (6)
116,50
Економія: -34,19 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -24,68 грн
82,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -5,19 грн
82,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (3)
106,99
Економія: -24,68 грн
82,31 грн