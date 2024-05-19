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Артишока екстракт-Здоров'я капсули 300 мг блістер, №30 - Київ (114398) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 440 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
108,50
Економія: -26,19 грн
82,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), блістер (1)
90,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (15), блістер (2)
94,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (11)
113,50
Економія: -31,19 грн
82,31 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
129,70
Економія: -38,07 грн
91,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
99,14
Економія: -3,14 грн
96,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), блістер (2)
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
103,33
Економія: -3,76 грн
99,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5), блістер (1)
102,58
Економія: -17,92 грн
84,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (5)
101,50
Економія: -19,19 грн
82,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (2)
101,57
Економія: -10,09 грн
91,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (4)
100,88
Економія: -5,18 грн
95,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
114,66
Економія: -3,44 грн
111,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
129,70
Економія: -38,07 грн
91,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
135,70
Економія: -39,83 грн
95,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
94,79
Економія: -3,31 грн
91,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (5)
98,90
Економія: -6,12 грн
92,78 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (2)
135,70
Економія: -39,15 грн
96,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
90,84
Економія: -6,20 грн
84,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -21,68 грн
82,31 грн