Артишока екстракт-Здоров'я капсули 300 мг блістер, №30 - Київ (114398) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 440 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (15), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5