Артишока екстракт-Здоров'я капсули 300 мг блістер, №30 - Харків (114398) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: капсули (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Харків, просп. Науки, 23
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
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Всього: капсули (10)
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Харків, просп. Науки, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
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Всього: упаковка (5)
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 167