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Артишока екстракт-Здоров'я капсули 300 мг блістер, №30 - Харків (114398) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
92,90
Економія: -3,20 грн
89,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -16,18 грн
82,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
94,56
Економія: -4,11 грн
90,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: блістер (2)
97,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: капсули (20)
95,50
Економія: -13,18 грн
82,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
100,61
Економія: -7,83 грн
92,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1), блістер (2)
98,76
Економія: -5,98 грн
92,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
91,82
Економія: -8,08 грн
83,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3), блістер (1)
93,64
Економія: -9,73 грн
83,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -16,18 грн
82,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
100,20
Економія: -7,42 грн
92,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
95,04
Економія: -4,59 грн
90,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
93,48
Економія: -9,57 грн
83,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -21,67 грн
82,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
96,04
Економія: -8,69 грн
87,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: капсули (10)
92,48
Економія: -4,13 грн
88,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
91,79
Економія: -7,19 грн
84,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
91,23
Економія: -6,58 грн
84,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -13,18 грн
82,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1), блістер (1)
96,68
Економія: -5,33 грн
91,35 грн