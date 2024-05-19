Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці, №10 - Львів (866113) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
46,91
Економія: -5,91 грн
41,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (4)
60,01
Економія: -4,50 грн
55,51 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (3)
59,88 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
53,49 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом