Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 81 Всього: упаковка (1) 46,91 Економія: -5,91 грн 41,00 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12 Всього: упаковка (4) 60,01 Економія: -4,50 грн 55,51 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Острожець, вул. Центральна, 61 Всього: упаковка (3) 59,88 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: розчин для ін'єкцій (5) 53,49 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 44,00 грн