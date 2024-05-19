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Аскорбінова кислота таблетки жувальні 50 мг блістер, №50 - Київ (22136) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -11,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: упаковка (1)
45,00
Економія: -9,00 грн
36,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
42,00
Економія: -8,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
45,00
Економія: -11,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -11,00 грн
34,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (5)
41,94
Економія: -5,49 грн
36,45 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -11,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (5)
45,00
Економія: -11,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (5)
48,00
Економія: -18,00 грн
30,00 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
45,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (5)
42,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом