Аскорбінова кислота таблетки жувальні 50 мг блістер, №50 - Київ (22136) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Черкаси, вул. Надпільна, 340
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Нє болєй
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Челсі плюс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом