Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Запоріжжя (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б