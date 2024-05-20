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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Запоріжжя (174139) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (2), ампула (6)
50,02 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
Всього: упаковка (1), ампула (6)
50,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
35,62
Економія: -1,07 грн
34,55 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1), ампула (5)
46,92
Економія: -4,46 грн
42,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1), ампула (1)
44,54
Економія: -2,80 грн
41,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (2), ампула (9)
50,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2), ампула (3)
44,93
Економія: -6,04 грн
38,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (2)
37,26
Економія: -2,19 грн
35,07 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
36,15
Економія: -1,41 грн
34,74 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
46,50
Економія: -3,07 грн
43,43 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1), ампула (2)
48,74
Економія: -5,78 грн
42,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (4), ампула (4)
56,31
Економія: -4,69 грн
51,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -3,47 грн
38,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), ампула (5)
59,30
Економія: -7,44 грн
51,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: ампула (5)
50,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (5)
63,89
Економія: -11,64 грн
52,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
50,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
48,45
Економія: -6,22 грн
42,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
42,68
Економія: -3,69 грн
38,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
42,10
Економія: -3,34 грн
38,76 грн