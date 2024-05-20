Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Одеса (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
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Одеса, вул. Архітекторська, 22
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Всього: ампула (8)
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
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Всього: ампула (4)
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Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
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Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
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Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
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Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
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Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
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Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
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Татарбунари, вул. Горького Максима, 19