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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Одеса (174139) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: ампула (1)
50,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: ампула (1)
53,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
67,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: ампула (1)
31,96 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1), ампула (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1), ампула (6)
50,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: ампула (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: ампула (8)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: ампула (8)
53,10 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: ампула (4)
50,01 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: упаковка (1), ампула (8)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: ампула (6)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
50,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
Всього: ампула (8)
50,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
Всього: ампула (8)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (4)
50,02 грн