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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Львів (174139) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1), ампула (7)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: ампула (1)
42,37 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (2)
58,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: ампула (1)
50,02 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -27,08 грн
50,92 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (5)
50,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (2)
56,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1), ампула (2)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: ампула (4)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
50,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
Всього: упаковка (7)
83,24
Економія: -32,32 грн
50,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: ампула (4)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (1)
50,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (1)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: ампула (4)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (1), ампула (1)
50,02 грн