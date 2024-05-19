Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Львів (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
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Всього: ампула (1)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
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Львів, вул. Наукова, 59
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Галицька, 18
Пульс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
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Яворів, пл. Ринок, 20/16
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Стрий, вул. Колесси, 55/75
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Самбір, вул. Валова, 18-В