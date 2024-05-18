Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Харків (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Харків, вул. Данилевського, 17
Астарта
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Всього: упаковка (5)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Милосердя
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Астарта
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Харків, просп. Малої Любові, 4
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Харків, вул. Дудинської, 1-А
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Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
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Харків, просп. Байрона, 136/8
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Люботин, пл. Соборна, 1-В
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
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Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Суми, вул. Охтирська, 18
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Суми, вул. Харківська, 32
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Суми, просп. Свободи, 32
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Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14