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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Харків (174139) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
56,21
Економія: -5,31 грн
50,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1), ампула (9)
50,02 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
57,50 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Всього: упаковка (5)
58,50 грн
Милосердя
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (5)
56,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
Всього: упаковка (6)
57,50 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
60,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (4)
56,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
60,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
57,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: ампула (8)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (1), ампула (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1), ампула (8)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1), ампула (2)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (2)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: ампула (1)
50,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: ампула (2)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1), ампула (3)
50,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 32
Всього: ампула (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Всього: ампула (1)
50,02 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (3)
67,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: ампула (3)
50,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1), ампула (5)
53,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Всього: упаковка (1)
50,02 грн