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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (174139) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), ампула (5)
59,49
Економія: -7,63 грн
51,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
42,46
Економія: -3,47 грн
38,99 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
47,98
Економія: -5,75 грн
42,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
50,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
41,01
Економія: -2,38 грн
38,63 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1), ампула (2)
47,76
Економія: -4,80 грн
42,96 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
47,29
Економія: -3,86 грн
43,43 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1), ампула (5)
46,43
Економія: -3,97 грн
42,46 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
45,83
Економія: -4,55 грн
41,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
37,11
Економія: -2,37 грн
34,74 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (3)
44,86
Економія: -5,97 грн
38,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (2)
36,40
Економія: -1,33 грн
35,07 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
36,78
Економія: -2,23 грн
34,55 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (2)
44,52
Економія: -5,63 грн
38,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2), ампула (3)
43,47
Економія: -4,58 грн
38,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1), ампула (1)
44,04
Економія: -2,30 грн
41,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (2), ампула (9)
50,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
41,60
Економія: -2,84 грн
38,76 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
40,47
Економія: -3,03 грн
37,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
41,50
Економія: -3,10 грн
38,40 грн