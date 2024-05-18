Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (174139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Не болей! семья аптек
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А