Авастин® концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон, №1 - Львів (79895) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом