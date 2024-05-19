Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВІнгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)БевацизумабАвастин®Ціни в аптеках

Авастин® концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон, №1 - Львів (79895) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
52160,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
56795,54 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
39643,00
Економія: -2224,00 грн
37419,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
40832,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
40832,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
40832,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом