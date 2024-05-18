Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Запоріжжя, вул. Сєдова, 3 Всього: упаковка (1) 39500,00 Економія: -2216,00 грн 37284,00 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 05 хв Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (1) 56795,54 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28 Всього: упаковка (1) 52160,50 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 40832,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 40832,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 40832,00 грн