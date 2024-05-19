Авастин® концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон, №1 - Львів (79894) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Толстого Льва, 94
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом