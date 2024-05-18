Авастин® концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79894) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (10)
Зачинено
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Толстого Льва, 94
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Берковецька, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом