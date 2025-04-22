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Горчичник-пакет Эконом (Sinapism-pack Econom)
Горчичник-пакет Эконом (Sinapism-pack Econom)
Киев
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Доступно в 4 аптеках в Киев
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Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 27
3.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Воскресенский, 21-В
6.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
10,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
30.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
10,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
278.9 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
9,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
366.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
8,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 13:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
404.3 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
9,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Жолква, ул. Запорожская, 13
467.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
6,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 37-Б
628.6 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
8,95
грн
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Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 18:00
Святопетровское, ул. Тепличная, 32-А
16.2 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 19:00
Борисполь, ул. Головатого, 87-Ж
31.0 км
ГОРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЭКОНОМ" №10
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
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