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Snotty (Снотти) спрей назальный спрей назальный флакон с распылителем 30 мл, №1 - Запорожье (923816) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
246,00
Экономия: -55,00 грн
191,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
160,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
184,49
Экономия: -33,20 грн
151,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
162,83
Экономия: -13,77 грн
149,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
152,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
189,99
Экономия: -30,87 грн
159,12 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (13)
224,00
Экономия: -33,00 грн
191,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
158,65 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
224,00
Экономия: -33,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
234,00
Экономия: -54,30 грн
179,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
185,50
Экономия: -26,38 грн
159,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
162,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
159,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
152,61 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -33,00 грн
191,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6)
167,55
Экономия: -14,55 грн
153,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
164,06
Экономия: -8,43 грн
155,63 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
201,40
Экономия: -21,70 грн
179,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 48 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
246,00
Экономия: -55,00 грн
191,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
182,44
Экономия: -14,91 грн
167,53 грн