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Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Запорожье
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Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
247.3 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
253.8 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
254.9 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
414.1 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
483.7 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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