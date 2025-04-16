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Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Кривой Рог
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Астарта
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Закроется через 57 мин
Харьков, просп. Малой Любови, 4
307.8 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
316.7 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
318.6 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
324.6 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 16:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
437.6 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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