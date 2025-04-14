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Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для переливания крови кровезаменителей и инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Харьков
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Доступно в 3 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
4.5 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
379.0 км
Система для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с инъекц. иглой 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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