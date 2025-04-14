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Система для вливания инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для вливания инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Одесса
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
265.4 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,49
Экономия при брони:
-0,40 грн
11,09
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
371.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
394.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
427.6 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73
427.6 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
427.8 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
427.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
428.4 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/3
428.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
439.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Класна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Берестин, ул. Полтавская, 62-А
478.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется через 30 мин
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
534.8 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Байрона, 136/8
566.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
569.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
572.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
683.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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