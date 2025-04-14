Система для вливания инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
303.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,66
Экономия при брони: -0,57 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
416.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
624.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
666.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/3
666.4 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
667.4 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73
668.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
668.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
669.0 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
41.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 62-А
89.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Ковель, ул. Независимости, 57
824.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd