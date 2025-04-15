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Система для вливания инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для вливания инфузионных растворов Др. Вайт луер слип (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Днепр
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
125.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,49
Экономия при брони:
-0,40 грн
11,09
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
393.9 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
546.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
590.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/3
590.7 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
591.1 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73
592.0 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 25
592.0 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
592.4 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 62-А
107.6 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
155.2 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
191.3 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
194.0 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
197.5 км
Система для вливания инфузионных растворов Dr. White одноразовая Луер Слип с металлическим шипом с инъекционной иглой 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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