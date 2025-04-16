Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и прямым сливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,24
Экономия при брони: -1,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
100.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
107.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,08
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
108.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
111.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
123.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
123.4 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,24
Экономия при брони: -1,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
143.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd