Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и прямым сливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,93
Экономия при брони: -0,73 грн
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
63.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека твоей родини
Козова, ул. Дорошенко, 2-Б
92.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Владимир, ул. Ковельская, 12
114.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 98
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
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Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
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