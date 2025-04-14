Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и прямым сливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,24
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,72
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,01
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,18
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,14
Экономия при брони: -0,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,36
Экономия при брони: -1,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 29
13.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,44
Экономия при брони: -1,24 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 1-А
24.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,93
Экономия при брони: -0,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd