Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и прямым сливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,37
Экономия при брони: -1,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
6.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
8.1 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
9.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
10.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,01
Экономия при брони: -0,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
26.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,99
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
28.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,42
Экономия при брони: -1,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
29.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,64
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
33.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,19
Экономия при брони: -0,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Аулы, ул. Центральная, 15-А
38.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd