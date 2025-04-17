Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и прямым сливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,61
Экономия при брони: -1,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Открыто
Закроется через 36 мин
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,29
Экономия при брони: -1,09 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 36
122.0 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 17
122.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
Мочеприемник Dr.White с обратным клапаном с прямым сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd