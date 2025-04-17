Лакрисек фри (Lacrisek free)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Аптека низкие цены №1
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Подорожник
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
669,50
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
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Аптека оптовых цен
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Бажаемо здоровья
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Бажаемо здоровья
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
Подорожник
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
642,50 грн
Аптека низких цен
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Лакрисек Фри раствор офтальмологический флакон 10 мл №1
Fidia Farmaceutici
642,50 грн