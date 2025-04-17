Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Бердичев, ул. Богунская, 22
72.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 103
112.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 15 мин
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34-А
113.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 15 мин
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
130.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Открывается через 15 мин
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
137.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Открывается через 15 мин
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152.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Балта, ул. Любомирская, 191-А
166.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 21
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Софиевская Борщаговка, ул. Зеленая, 10
185.7 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
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Гатное, бульв. Приозерный, 6
185.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39
186.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
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Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
187.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd