Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
23,41
Экономия при брони: -1,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
23,18
Экономия при брони: -1,14 грн
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85.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Черноморская, 2
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Открывается в 08:00
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152.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
158.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
163.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
171.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
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Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Никополь, ул. Княжеская, 83-В
195.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd