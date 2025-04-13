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Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Киев
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Доступно в 23 аптеках в Киев
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
30,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
6.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 54
8.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
8.4 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
8.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
9.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
9.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
9.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Ахматовой Анны / Драгоманова, 9/18
9.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
9.4 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
15,09
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
9.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
9.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Петрицкого Анатолия, 15
10.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
29,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
10.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,00
грн
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