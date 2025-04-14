Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
8.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
47.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
131.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
164.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
190.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
190.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
191.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
191.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
196.7 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
202.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
223.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 20/10
228.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
248.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd