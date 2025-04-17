Мочеприемник Др. Вайт с обратным клапаном и Т-образным сливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В городах рядом
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
124.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
124.9 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
126.1 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
126.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
128.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
128.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
128.4 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тираспольская, 54
128.5 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 4-А
128.8 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
129.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Ахматовой Анны / Драгоманова, 9/18
129.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
129.6 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
130.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
130.0 км
Мочеприемник Dr. White с обратным клапаном с Т-образным сливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd