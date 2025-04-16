Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
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Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
65.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
68.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
69.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
70.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 38
82.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Самар, ул. Достоинства, 17
87.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
95.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
118.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
118.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
125.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
131.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервис
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Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
176.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Долинская, ул. Новая, 88/106
180.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd