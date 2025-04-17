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Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
105.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, ул. Хлебная, 16
114.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,41
Экономия при брони:
-0,24 грн
6,17
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
124.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 109/2
125.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
131.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Корец, ул. Киевская, 55-А
180.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
181.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,57
Экономия при брони:
-0,40 грн
6,17
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
189.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
191.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
5,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
193.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 6
193.5 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
194.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
5,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-А
195.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
195.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,69
Экономия при брони:
-0,32 грн
6,37
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
195.5 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
5,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
196.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
197.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
198.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
5,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
198.8 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92
грн
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