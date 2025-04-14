Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,52
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,49
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,49
Экономия при брони: -0,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,55
Экономия при брони: -0,38 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
11.8 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,51
Экономия при брони: -0,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,59
Экономия при брони: -0,42 грн
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Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,56
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,56
Экономия при брони: -0,39 грн
Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
35.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
37.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,47
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,58
Экономия при брони: -0,41 грн
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Николаев, ул. Космонавтов, 62
114.8 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd