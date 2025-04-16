Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Фармакопейка
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Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,40
Экономия при брони: -0,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Стретенская, 21
56.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,56
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,61
Экономия при брони: -0,44 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,47
Экономия при брони: -0,30 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,48
Экономия при брони: -0,31 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,53
Экономия при брони: -0,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 52 мин
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
99.7 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,39
Экономия при брони: -0,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
108.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Экономия при брони: -0,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Преображенская, 65
108.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,52
Экономия при брони: -0,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
108.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
108.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,61
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,61
Экономия при брони: -0,44 грн