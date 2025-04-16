Киев
Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)

Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
42.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
8,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
82.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
8,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
86.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
5,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
107.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
108.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
109.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
116.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
122.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92 грн
Экономная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
124.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 32
128.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
133.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
134.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
4,92 грн
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