Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,41
Экономия при брони: -0,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,56
Экономия при брони: -0,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Экономия при брони: -0,25 грн
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Экономия при брони: -0,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Экономия при брони: -0,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,46
Экономия при брони: -0,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
8.2 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,61
Экономия при брони: -0,44 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
5.4 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
13.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
11.1 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
16.7 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
35.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,99
Экономия при брони: -0,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
57.2 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Независимости, 1
117.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd