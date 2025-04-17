Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 19
66.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
122.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 12
123.5 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 19
123.7 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
123.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 6
124.3 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
124.6 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
125.4 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-А
125.7 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Великая Александровка, ул. Котляревского, 27
126.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
126.2 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
126.6 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
126.9 км
Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Мочеприемник педиатрический для девочек Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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Закрыто
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Киев, пер. Политехнический, 1/3
129.9 км
Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,75
Экономия при брони: -0,38 грн
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Мочеприемник педиатрический для мальчиков Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd