Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 10
45.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
82.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
94.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
136.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
180.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
234.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
238.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
247.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
274.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
305.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
306.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
313.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Городище, ул. Единства, 3
318.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
320.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
341.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
403.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт