Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
62.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 21/1
77.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
77.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
81.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 36/2
100.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ярмолинцы, ул. Орловского, 2-А
120.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
121.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
122.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
124.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
131.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
163.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 58
168.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борщев, ул. Шевченко, 34
185.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:30
Острог, ул. Татарская, 179-Б
187.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 13-А
194.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Стеценко, 5
194.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт